أكد الوزير السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "متى يدرك شعبنا أن له الحق ب​الحياة​ الكريمة الحرة، وأنه ليس من أتباع ورعايا الأحزاب والمذاهب والزعماء، وأنه مواطن سيد لقراره وصاحب حق طبيعي لا يعطيه إياه أهل السلطة إلا لاستغلاله واستعباده، آنذاك تستقيم ادارة دولته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرب: متى يدرك شعبنا أنه سيد قراره وليس من أتباع الأحزاب والمذاهب والزعماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.