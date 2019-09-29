أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏إحتجاجات والناس لم تعد تحتمل والحل تعالوا كلنا، زعماء وسياسيين وزوجات وأبناء وأصهرة وأزلام وكبار قضاة وضباط ومدراء، و​مصرف لبنان​ وكهرباء وإتصالات ومجالس جنوب وإعمار وسماسرة ومتعهدي أشغال، تعالوا واكشفوا ثرواتكم قبل المنصب وبعده، ثم أعيدوها للدولة، وسيكون البلد بألف خير".

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كانت هذه تفاصيل خبر لسيد: اكشفوا ثرواتكم قبل المنصب وبعده ثم أعيدوها للدولة وسيكون البلد بألف خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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