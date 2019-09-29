الأمين العام للصليب الأحمر: نقلنا 1486 إصابة خلال شهر آب

لفت الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "حوادث السير في العام 2019 ضوؤها الأحمر كان في شهر آب الماضي، بحيث أن عدد الحوادث الرتفع بنسبة 5 في المئة وقد تمّ تسجيل 1486 إصابة نقلها الصليب الأحمر".
وأوضح أن "في العام 2018 كان عدد الإصابات 1415، إذا ارتفع بنسبة 15 في المئة هذا العام وفي شهر أيلول انخفض بنسبة 3 في المئة".
وكشف كتاني عن أن أبرز الحالات التي نقلها الصليب الأحمر هي التوقف القلبي والرئوي، الغرق، تسمم أفراد، سكتة دماغية، مشاكل في القلب، ألم في الصدر، حروق وضيق في التنفس".
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