الأمين العام للصليب الأحمر: نقلنا 1486 إصابة خلال شهر آب

لفت الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتاني​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "​حوادث السير​ في العام 2019 ضوؤها الأحمر كان في شهر آب الماضي، بحيث أن عدد الحوادث الرتفع بنسبة 5 في المئة وقد تمّ تسجيل 1486 إصابة نقلها ​الصليب الأحمر​".

وأوضح أن "في العام 2018 كان عدد الإصابات 1415، إذا ارتفع بنسبة 15 في المئة هذا العام وفي شهر أيلول انخفض بنسبة 3 في المئة".

وكشف كتاني عن أن أبرز الحالات التي نقلها الصليب الأحمر هي التوقف القلبي والرئوي، الغرق، تسمم أفراد، سكتة دماغية، مشاكل في القلب، ألم في الصدر، حروق وضيق في ​التنفس​".