الحريري غادر الى باريس لتمثيل لبنان في وداع شيراك

غادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى ​باريس​ لتمثيل ​لبنان​ في وداع الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل ​جاك شيراك​.

وسينقل الحريري إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وإلى زوجة الفقيد وعائلته تعازي اللبنانيين باسم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​الحكومة اللبنانية​.

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