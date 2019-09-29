اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" ياسين جابر أن كل ما حصل في الأيام الماضية ومع الأسف الشديد تم نقله بلا دقة، وبلا امانة، خصوصا أن من أوقف القروض السكنية هم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
واضاف في حديث تلفزيوني: "قرار نقل اعتمادات للجمعيات الانسانية تم في تموز، ولم يتم تنفيذ القرار وقتها لانه كان هناك خطأ في قانون الموازنة والجميع تعاون لتصحيح الخطأ وقد وافق على القانون 80 نائبا فلماذا لم يُسألوا عن سبب موافقتهم عليه".
وقال جابر: "في سياق الحديث خلال الجلسة النيابية كان السؤال حول هذا الملف وقلنا أي امر اسهل، ان يستأجروا الشباب لتعود القروض السكينة أم أن يُرمى الطفل المريض في الشارع، فأخذوا الحديث الى مكان آخر، ونقلوا الحديث بلا امانة".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر دعا لنقل الأحاديث بأمانة: قرار نقل اعتمادات للجمعيات تم في تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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