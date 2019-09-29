جابر دعا لنقل الأحاديث بأمانة: قرار نقل اعتمادات للجمعيات تم في تموز

اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" ​ياسين جابر​ أن كل ما حصل في الأيام الماضية ومع الأسف الشديد تم نقله بلا دقة، وبلا امانة، خصوصا أن من أوقف ​القروض السكنية​ هم ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "قرار نقل اعتمادات للجمعيات الانسانية تم في تموز، ولم يتم تنفيذ القرار وقتها لانه كان هناك خطأ في ​قانون الموازنة​ والجميع تعاون لتصحيح الخطأ وقد وافق على القانون 80 نائبا فلماذا لم يُسألوا عن سبب موافقتهم عليه".

وقال جابر: "في سياق الحديث خلال الجلسة النيابية كان السؤال حول هذا الملف وقلنا أي امر اسهل، ان يستأجروا ​الشباب​ لتعود القروض السكينة أم أن يُرمى الطفل المريض في الشارع، فأخذوا الحديث الى مكان آخر، ونقلوا الحديث بلا امانة".