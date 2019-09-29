علمت قناة "LBC" أن "رئيس الجهورية ​ميشال عون​ سيعقد غدا سلسلة من اللقاءات أهمها مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ليبحث معه الشؤون النقدية".

وأشارت المعلومات الى ان الرئيس عون سيبحث اتخاذ تدابير بحق الصرافين الذين الذين تلاعبوا بسعر الصيارفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الرئيس عون سيعقد سيلتقي سلامة غدا لبحث الشؤون النقدية واتخاذ تدابير بحق الصيارفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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