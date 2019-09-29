نديم المنلا: الأهم هو البدء بتطبيق برنامج الاستثمار الوطني

أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ​نديم المنلا​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "أهم شيء هو البدء بتطبيق برنامج الاستثمار الوطني. الموازنة في الاتجاه الصح لكن الاصلاحات تتطلب حركة أسرع"، مشيرًا الى أن "موضوع إعادة هيكلة ​القطاع الخاص​ وموضوع ​الخصخصة​ وموضوع الهيئة الناظمة في ​قطاع الكهرباء​ وإجراء بعض ​التعيينات​، كلها إشارات مهمة نذهب بها الى ​باريس​ ويكون موقع ​لبنان​ أفضل".

ولفت الى أن "لبنان في الفترة الأخيرة ومنذ بداية ​الأزمة السورية​، ضعفت التحويلات اليه وتراجعت وأصبح هناك نقص في ميزان المدفوعات الأمر الذي أظهر عجزًا"، موضحًا أن "موضوع ​الوقود​ مختلف، و​مصرف لبنان​ بالاتفاق مع رئيس ​الحكومة​ وجدا آلية للتعاطي مع فروقات سعر القطع بين السعر الرسمي للدولار في مصرف لبنان وسعره الذي تحصل عليه محطات البنزين من قبل الصيرفة".