نديم المنلا: الأهم هو البدء بتطبيق برنامج الاستثمار الوطني

أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نديم المنلا، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "أهم شيء هو البدء بتطبيق برنامج الاستثمار الوطني. الموازنة في الاتجاه الصح لكن الاصلاحات تتطلب حركة أسرع"، مشيرًا الى أن "موضوع إعادة هيكلة القطاع الخاص وموضوع الخصخصة وموضوع الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء وإجراء بعض التعيينات، كلها إشارات مهمة نذهب بها الى باريس ويكون موقع لبنان أفضل".
ولفت الى أن "لبنان في الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة السورية، ضعفت التحويلات اليه وتراجعت وأصبح هناك نقص في ميزان المدفوعات الأمر الذي أظهر عجزًا"، موضحًا أن "موضوع الوقود مختلف، ومصرف لبنان بالاتفاق مع رئيس الحكومة وجدا آلية للتعاطي مع فروقات سعر القطع بين السعر الرسمي للدولار في مصرف لبنان وسعره الذي تحصل عليه محطات البنزين من قبل الصيرفة".
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