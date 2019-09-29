نوار الساحلي دعا للتعاطي الرسمي مع سوريا لإعادة النازحين

لفت النائب السابق ومسؤول ملف النازحين في ​حزب الله​ ​نوار الساحلي​ الى انه "هناك وزير مكلف بالحكومة ب​ملف النازحين السوريين​ ولذلك فليكلف رسميا بقرار من الحكومة وليتحدث مع ​الحكومة السورية​ وعندما ستعتبر ​سوريا​ هذا التعاطي رسميا ونحن سنساعد على هذا الامر".

واضاف في حديث تلفزيوني: "موقف سوريا واضحا عندما قال وزير الخارجية السوري نريد عودة النازحين لبلادنا، بينما العقبات بالنسبة للعودة تاتي كالعادة من المؤسسات الدولية التي تشجع النازحين للبقاء في دول ​النزوح​، فلو أن المبالغ التي دفعت لهم في ​لبنان​، دفعت في سوريا لتشجعوا للعودة لان المعيشة بسوريا ارخص من المعيشة في لبنان".