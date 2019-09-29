لفت النائب السابق ومسؤول ملف النازحين في حزب الله نوار الساحلي الى انه "هناك وزير مكلف بالحكومة بملف النازحين السوريين ولذلك فليكلف رسميا بقرار من الحكومة وليتحدث مع الحكومة السورية وعندما ستعتبر سوريا هذا التعاطي رسميا ونحن سنساعد على هذا الامر".
واضاف في حديث تلفزيوني: "موقف سوريا واضحا عندما قال وزير الخارجية السوري نريد عودة النازحين لبلادنا، بينما العقبات بالنسبة للعودة تاتي كالعادة من المؤسسات الدولية التي تشجع النازحين للبقاء في دول النزوح، فلو أن المبالغ التي دفعت لهم في لبنان، دفعت في سوريا لتشجعوا للعودة لان المعيشة بسوريا ارخص من المعيشة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نوار الساحلي دعا للتعاطي الرسمي مع سوريا لإعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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