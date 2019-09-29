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نوار الساحلي دعا للتعاطي الرسمي مع سوريا لإعادة النازحين

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لفت النائب السابق ومسؤول ملف النازحين في ​حزب الله​ ​نوار الساحلي​ الى انه "هناك وزير مكلف بالحكومة ب​ملف النازحين السوريين​ ولذلك فليكلف رسميا بقرار من الحكومة وليتحدث مع ​الحكومة السورية​ وعندما ستعتبر ​سوريا​ هذا التعاطي رسميا ونحن سنساعد على هذا الامر".

واضاف في حديث تلفزيوني: "موقف سوريا واضحا عندما قال وزير الخارجية السوري نريد عودة النازحين لبلادنا، بينما العقبات بالنسبة للعودة تاتي كالعادة من المؤسسات الدولية التي تشجع النازحين للبقاء في دول ​النزوح​، فلو أن المبالغ التي دفعت لهم في ​لبنان​، دفعت في سوريا لتشجعوا للعودة لان المعيشة بسوريا ارخص من المعيشة في لبنان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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