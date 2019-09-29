الصايغ: لن نغطي الفاسدين ولا العديمي الكفاءة

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "خلال مناقشة موازنة ٢٠١٩، تقدّم "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" بورقة اقتصادية تحذّر من الواقع الاقتصادي المتدهور، وتساهم في معالجته، لكن المؤسف أنه لم يؤخذ بها.. وها نحن اليوم نستعدّ لتقديم رؤيتنا لموازنة ٢٠٢٠، على أمل المساهمة في تفادي الانهيار، قبل فوات الأوان".

وأشار الصايغ الى "أننا نأمل من الأكثرية الحاكمة أن تأخذ بملاحظاتنا الإصلاحية هذه المرّة، مؤكدين أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيكون إلى جانب الفقراء والفلاحين والمظلومين، ولن يغطّي الفاسدين ولا العديمي الكفاءة".

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