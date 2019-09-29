أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، أن "الشعب اللبناني جائع ويعيش معاناة وهناك مشاكل اجتماعية عظيمة وأنا أفهم صرخة الشعب"، مشيرًا الى أن "على الحكومة التعامل مع هذا الوضع بشكل أكثر جدية ويجب البحث عن اجراءات بنيوية قبل أن نفرض ضرائب على الشعب".
ورأى أبو سليمان أن "للناس الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر ضمن القانون"، موضحًا أن "أزمة الدولار أسبابها قديمة ومعروفة. لدينا موازنة العجز فيها كبير وهناك طلب كبير على الدولار. نعيش في أزمة يجب أن نتعامل معها بجدية ونعالجها ويجب أن نكون صريحين مع الناس".
وشدّد على "أنني أتحمل جزءًا من المسؤولية لأنني وزير في الحكومة"، معتبرًا "أنني أطالب بالاصلاحات منذ دخولي الى الحكومة والوضع يتطلب خطة إنقاذية متكاملة، كما أنه يجب البدء بالإصلاحات الجذرية، وقطاع الاتصالات أولها".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: أفهم صرخة الشعب اللبناني الجائع وأتحمل جزءا من المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.