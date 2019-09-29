أبو سليمان: أفهم صرخة الشعب اللبناني الجائع وأتحمل جزءا من المسؤولية

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، أن "​الشعب اللبناني​ جائع ويعيش معاناة وهناك مشاكل اجتماعية عظيمة وأنا أفهم صرخة الشعب"، مشيرًا الى أن "على ​الحكومة​ التعامل مع هذا الوضع بشكل أكثر جدية ويجب البحث عن اجراءات بنيوية قبل أن نفرض ضرائب على الشعب".

ورأى أبو سليمان أن "للناس الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر ضمن القانون"، موضحًا أن "أزمة ​الدولار​ أسبابها قديمة ومعروفة. لدينا موازنة العجز فيها كبير وهناك طلب كبير على الدولار. نعيش في أزمة يجب أن نتعامل معها بجدية ونعالجها ويجب أن نكون صريحين مع الناس".

وشدّد على "أنني أتحمل جزءًا من المسؤولية لأنني وزير في الحكومة"، معتبرًا "أنني أطالب بالاصلاحات منذ دخولي الى الحكومة والوضع يتطلب خطة إنقاذية متكاملة، كما أنه يجب البدء بالإصلاحات الجذرية، و​قطاع الاتصالات​ أولها".

