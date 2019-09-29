تأجيل جلسة مجلس الوزراء غدا بسبب سفر الحريري الى باريس

تقرر تأجيل جلسة ​مجلس الوزراء​ ألتي كانت مقررة يوم غد الإثنين بسبب سفر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الى ​فرنسا​ لتمثيل ​لبنان​ في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق ​جاك شيراك​، على أن تعقد الجلسة المقبلة للمجلس عصر يوم الثلاثاء القادم مبدئيا.

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