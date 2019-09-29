شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.. البداية رسائل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول يوم الثلاثاء، ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، التى تعقد الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، ستبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات

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ويعقد المجلس الجلسة الثانية يوم الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.