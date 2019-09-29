شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تعانى بسبب تميم.. بورصة قطر تخسر 6.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "مباشر قطر"، أن الأزمات الاقتصادية باتت تعتصر الشعب القطري ، في ظل سياسات نظامه المتخبطة ، ويزيد من وطأة هذه الأوضاع ارتفاع حاجة الدوحة للسيولة من النقد الأجنبي ، مع استمرار المقاطعة العربية ، وتراجع الاستثمارات الأجنبية ، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الأجنبية ؛ للإنفاق على مشروعات كأس العالم .

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن البورصة القطرية باتت المرآة اليومية لهذا الاقتصاد المتداعي ، فقد سجل مؤشرها العام انخفاضا بنسبة 0.88 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط ، ويخسر رأس المال الكلي نحو 6.6 مليار ريال .

ولفت الموقع إلى أن هذا التراجع يأتي بينما تتوالى البيانات السلبية ، حيث أشارت بيانات الخميس الماضي عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري ، إلى انخفاض قيمة الصادرات بما نسبته 19.7 % مقارنة بشهر أغسطس عام 2018 ، وانخفاض نسبته 5.1 % مقارنة بشهر يوليو الماضي .

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وأشار الموقع إلى أن اقتصاد المافيا القطرية سجل أيضا خلال شهر سبتمبر سلسلة من الخسائر ، حيث مُنيت الخطوط الجوية بخسائر تجاوزت حدود المليارين والنصف مليار ريال ، كما أعلن البنك القطري الأول عن خسائر تجاوزت 50 % ، وناهزت تقريبًا مليارًا و300 مليون ريال قطري ، وهو الأمر الذي أرغم البنك على تخفيض رأس ماله بشكل غير مسبوق .

وأوضح موقع مباشر قطر، أن هذه الأرقام الواضحة للجميع تكشف عن مرض النظام القطري بداء المكابرة ، وإصراره على المضي في سياساته المعادية للدول العربية ، والقائمة على نشر الفتن والمخططات الإرهابية.