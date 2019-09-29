شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تعانى بسبب تميم.. بورصة قطر تخسر 6.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "مباشر قطر"، أن الأزمات الاقتصادية باتت تعتصر الشعب القطري ، في ظل سياسات نظامه المتخبطة ، ويزيد من وطأة هذه الأوضاع ارتفاع حاجة الدوحة للسيولة من النقد الأجنبي ، مع استمرار المقاطعة العربية ، وتراجع الاستثمارات الأجنبية ، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الأجنبية ؛ للإنفاق على مشروعات كأس العالم .
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن البورصة القطرية باتت المرآة اليومية لهذا الاقتصاد المتداعي ، فقد سجل مؤشرها العام انخفاضا بنسبة 0.88 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط ، ويخسر رأس المال الكلي نحو 6.6 مليار ريال .
ولفت الموقع إلى أن هذا التراجع يأتي بينما تتوالى البيانات السلبية ، حيث أشارت بيانات الخميس الماضي عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري ، إلى انخفاض قيمة الصادرات بما نسبته 19.7 % مقارنة بشهر أغسطس عام 2018 ، وانخفاض نسبته 5.1 % مقارنة بشهر يوليو الماضي .
وأشار الموقع إلى أن اقتصاد المافيا القطرية سجل أيضا خلال شهر سبتمبر سلسلة من الخسائر ، حيث مُنيت الخطوط الجوية بخسائر تجاوزت حدود المليارين والنصف مليار ريال ، كما أعلن البنك القطري الأول عن خسائر تجاوزت 50 % ، وناهزت تقريبًا مليارًا و300 مليون ريال قطري ، وهو الأمر الذي أرغم البنك على تخفيض رأس ماله بشكل غير مسبوق .
وأوضح موقع مباشر قطر، أن هذه الأرقام الواضحة للجميع تكشف عن مرض النظام القطري بداء المكابرة ، وإصراره على المضي في سياساته المعادية للدول العربية ، والقائمة على نشر الفتن والمخططات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة تعانى بسبب تميم.. بورصة قطر تخسر 6.6 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.