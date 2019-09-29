افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد ترميمه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، دير الأنبا بضايا بنجع حمادي، بعد ترميمه بحضور المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وقال "وزيري"، أن الدير خضع لأعمال ترميم شامل (دقيق - معماري) منذ عام 2014، تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وبتمويل من الدير.

وأوضح المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، أن أعمال الترميم شملت الثلاث كنائس الموجودة بالدير، حيث تم تدعيم أساسات الكنائس، وتدعيم جدران الحوائط الحاملة مع استكمال الجزء العلوي المفقود بنفس نوعية الطوب الموجودة بالحوائط بالإضافة إلى معالجة الشروخ وأخشاب السقف وعمل طبقات العزل ضد الرطوبة والحرارة، ووضع شبكة كهرباء كاملة حديثة.

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وأشار "أبو العلا"، إلى أنه تم عمل ترميم دقيق لبعض الجدران داخل وخارج الكنائس، وللبئر الأثري الموجود داخل الدير، كما تم استبدال المبنى المتهالك خاص بدورات المياه بمبنى جديد.

من جانبه قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام، إن الدير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 1992م، وينسب إلى القديس أنبا بضابا أسقف قفط الذي استشهد في اضطهاد دقلديانوس بين عامي (311-303م) وهو صاحب أول قلاية في ذلك الموضع في بداية إنفراده للتوحد بالجبل الغربي أواخر القرن الثالث الميلادي.

ويقع الدير على تل مرتفع نسيبًا، ويشغل مساحة مستطيلة وتتوسطه ثلاثة كنائس وهم؛ كنيسة القديس بضابا والتي تعد من أهم كنائس الدير، وتضم خمس هياكل هم هيكل الشهيد ابي سيفين، والشهيد ماري بقطر الروماني، والأنبا بضابا، والملاك ميخائيل، والقديس يوحنا المعمدان.

ويوجد في الناحية الشمالية الغربية بالكنيسة المغطس والذي كان يستخدم في تأدية شعائر عيد الغطاس، وكنيسة السيدة العذراء وتضم ثلاث هياكل هم هيكل الأربعة حيوانات غير المتجسدين والأربعة وعشرون قسيسًا، وهيكل السيدة العذراء، وهيكل للملاك غربال، وكنيسة الشهيد سيداروس.