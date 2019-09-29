بعد الاعتداء على مديرها بمطواة.. وكيل تعليم الإسكندرية يزور مدرسة تحسين الصحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمدرسة تحسين الصحة الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، للاطمئنان على مديرها عقب اعتداء ولي أمر طالب عليه بـ"مطواة".

ووجّه الديب خلال تفقده فصول المدرسة بضرورة تفعيل مجموعات التقوية والأنشطة المدرسية، مشيدًا بجهود القائمين على المدرسة وانتظام العملية التعليمية فيها.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم إلى أهمية تشجيع المعلمين للطلاب الموهوبين والعمل على تنمية الجانب الإبداعي لدى الطلاب ونبذ العنف، قائلا:"طلاب اليوم هم شباب المستقبل".

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وفي سياق متصل، أمرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية بحبس ولي أمر طالب لاعتدائه على مدير مدرسة تحسين الصحة الابتدائية بمنطقة الرأس السوداء بسلاح أبيض "مطواة".

ونقل مدير المدرسة المعتدى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قال عدد من زملائه والعاملين بالمدرسة إنه تعرض لإصابات بالغة استدعى علاجها 35 غرزة.

وتسببت الواقعة التي جرى تداولها على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في غضب المعلمين والعاملين بالمدرسة، مطالبين بعودة هيبة المعلم.

ورفض وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الكشف عن أسباب الواقعة، قائلًا: "الواقعة بالكامل محل تحقيق في النيابة العامة ولا يجوز الكشف عن تفاصيلها حاليًا".​