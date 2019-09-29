اليابان: إلغاء رحلات طيران بسبب إعصار "ميتاج"

ألغى عدد من شركات الطيران باليابان رحلاتها الجوية الداخلية لبعض الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد غدًا الاثنين؛ نظرًا لاقتراب إعصار "ميتاج" من المنطقة.

وطلبت شركات الطيران من المسافرين الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها للإطلاع على آخر البيانات المتعلقة بشأن هذا الصدد ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد.

وكانت التوقعات قد أفادت بأن إعصار "ميتاج" سيتحرك غدًا بالقرب من جزر "ساكيشيما" الواقعة جنوبي محافظة أوكيناوا معبئًا برياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترًا في الساعة وعواصف تبلغ سرعتها 180 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تزداد قوته في ذلك الحين لتخلف بحارا هائجة تصل

أمواجها إلى 10 كيلومترات على طول ساحل الجزر.

ومن المتوقع ظهور غيوم حول الإعصار تهيئ فرصة سقوط أمطار غزيرة تبلغ قدرها 80 ملم في الساعة على جزر "ساكيشيما"، ما دعا خبراء الأرصاد بالتحذير من وقوع فيضانات في المناطقة المنخفضة، وهبوب رياح عنيفة، وحدوث أمواج عالية، مع وجود عواصف رعدية وأعاصير.

ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يصل إعصار "ميتاج" غربي البلاد بعد غد الأربعاء.