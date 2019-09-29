السعودية.. إصابة 5 في حريق محطة قطار الحرمين

أعلن حساب منطقة مكة على موقع التدوينات القصيرة تويتر نقل 5 مصابين للمستشفى، إثر حريق محطة قطار الحرمين في جدة. وذكر حساب منطقة مكة أن 16 فرقة طبية من عدة جهات عملت في موقع الحريق. وأعلنت منطقة مكة على "تويتر" ، إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر حرصًا على سلامة المسافرين. رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر حرصًا على سلامة المسافرين. وأكد مشروع قطار الحرمين، في بيان، الأحد، نشوب حريق في محطة القطار بحي السليمانية في جدة.

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