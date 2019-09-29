إبطال قرار لإدارة ترامب بشأن الإبعاد السريع للمقيمين غير القانونيين لأقل من عامين

أبطلت قاضية فيدرالية أمريكية، قرارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمديد صلاحيات ضباط الهجرة لتمكينهم من إبعاد أشخاص بدون السماح لهم بالمثول أمام القضاء، وهو ما يمثل ثالث انتكاسة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكي في غضون الفترة الماضية.
شهر يوليو الماضي لكنه لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد - يسمح لضباط الهجرة بتطبيق إجراءات سريعة لإبعاد أي شخص يقيم في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية لمدة تقل عن عامين، وفي الوقت الراهن فإن هؤلاء الأشخاص هم في الأغلب من تم اعتقالهم بعد العبور مباشرة للحدود الأمريكية مع المكسيك.
وكان قرار إدارة ترامب - والذي صدر في
لكن القاضية كيتانجي براون جاكسون، اعتبرت قرار الإدارة الأمريكية بالإبعاد السريع يتضمن مخالفة للإجراءات القانونية المطلوبة فيما يخص السعي أولا إلى الحصول على الرأي في هذا الخصوص، فضلا عن الوقوع في أخطاء التطبيق على الحجم النسبي لأولئك الأشخاص العابرين للحدود.
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