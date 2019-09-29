وزير الصناعة السوداني: نسعى لدعم المنتج الوطني

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة لمنتجات بلاده، وبالبحوث والدراسات باعتبارها الأداة الأساسية للتنمية.
وشدد مدني، خلال زيارة تفقدية لمركز البحوث والاستشارات الصناعية، اليوم الأحد
وقال: "إن العملية البحثية يُستفاد منها في تقليل تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار، حتى يتمكنوا من وضع سياسات صحيحة".
وأوضح أن الخبرات الفنية لها دور فاعل في تجهيز دراسات الجدوى، وأن البلاد بحاجة ماسة إلى مسح صناعي، للاستفادة منه في الخطة الإسعافية للستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية.
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