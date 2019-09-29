الحريري في باريس للمشاركة في مراسم تأبين شيراك

توجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية (باريس) لتمثيل بلاده في مراسم التأبين الرسمية التي ستقام، الاثنين 30

سبتمبر، للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي الخميس، الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني،

في بيان اليوم الأحد، أن الحريري سينقل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعائلة الرئيس الفرنسي السابق شيراك، تعازي اللبنانيين باسم الحكومة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.