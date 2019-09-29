الدفاع العراقية: تنفيذ عملية "استباقية " بالموصل.. والعثور على جثث لإرهابيي "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد تنفيذ عملية استباقية في قضاء "البعاج" بمحافظة نينوي.
المشاة" 20 " نفذوا عملية استباقية واسعة في الصحراء جنوب قضاء "البعاج " بمدينة الموصل ، تم خلالها العثور على سيارتين "بيك آب" إحداهما مفخخة تم تدميرها ، وتدمير "مضافة " أخرى.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن عناصر فرقة
وأشار - البيان - إلى أنه تم العثور أيضا على نفق بداخله خمسة جثث لعصابات "داعش" الإرهابية، وأحزمة ناسفة.
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