كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع التركية تسقط طائرة انتهكت مجال "درع الفرات" الجوي قرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ قليل إسقاط طائرة مسيرة، قالت إنها "انتهكت المجال الجوي في منطقة درع الفرات وولاية كليس قرب سوريا".

وقالت الوزارة اليوم الأحد، أن الطيران الحربي أسقط، أمس السبت، طائرة مسيرة اخترقت الأجواء التركية على الحدود مع سوريا.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على (تويتر)، فقد تم "إسقاط طائرة مسيرة، أمس السبت، اخترقت الأجواء التركية على الحدود السورية 6 مرات، وذلك بواسطة طائرتي إف - 16 أقلعتا من قاعدة أنجرليك الجوية".

وكشفت الوزارة أنه لم يتم تحديد هوية الطائرة.