كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحبط إدارة ترامب بفضل الصين وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أعقاب الضربات المثيرة للجدل التي أجرتها إيران أو حلفاؤها على أهم المنشآت النفطية الوحيدة في العالم والتهديدات بأن "الولايات المتحدة كانت مقفلة ومحملة" استعدادًا للهجوم، ذهب الرئيس الإيراني "حسن روحاني" ووزير خارجيته "محمد جواد ظريف" إلى أنقرة، في اجتماع ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضو حلف شمال الأطلسي، والرئيس فلاديمير بوتين. وبعد أيام من الهجوم، سافر مسؤول إيراني إلى الصين للحديث عن سلسلة من الصفقات الضخمة المقترحة التي من شأنها أن تعمق التعاون الاقتصادي بين الصين وإيران ودمج إيران في برنامج الحزام والطرق في بكين.

ومع فرض عقوبات ثانوية تجبر أوروبا على الفرار من القيام بأي عمل تجاري مع إيران، ربما تكون إدارة دونالد ترامب قد اعتقدت أنها بالانسحاب من الصفقة النووية في العام الماضي كانت قد حاصرت طهران، وأجبرتها على العودة إلى طاولة المفاوضات وتسليمه "صفقة أفضل"، أو على الأقل صورة فوتوغرافية، في الوقت المناسب لبدء نجاح كبير في السياسة الخارجية قبل انتخابات 2020.

ولكن مع توفير روسيا غطاء دبلوماسي ثابت، وربما تفكر الصين في استثمارات في قطاع الطاقة والصناعة في إيران، فإن إيران واثقة من قدرتها على الخروج من ترامب، حتى لو فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات 2020.

والعقوبات تدمر الاقتصاد الإيراني، وتعيق أهدافها التنموية، وتغضب سكانها، وربما تقلل من طموحاتها الإقليمية.

وألمحت طهران بشكل مختلف إلى أو رفضت إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بينما يحاول دبلوماسيوها تأمين 15 مليار دولار (12.2 مليار جنيه إسترليني) كائتمان لسد الثغرات في ميزانيتها.

لكن إلى جانب احتياجاتها، لديها أيضًا خطة "ب"، وتتضمن المزيد من إثارة نفسها في شبكة دول آسيوية ناشئة تهيمن عليها الصين وروسيا، وكلاهما يتنافسان مع الولايات المتحدة ويتوقون إلى تقويضها.

والتكامل السياسي والاقتصادي في أوراسيا هو جزء من اتجاه بطيء الحركة طويل الأجل لن يحل مشاكل إيران العاجلة. ولكن هذه الظاهرة تمنح القادة الإيرانيين الثقة في أنهم يستطيعون انتظار ترامب.

وتعد روسيا أكثر صراحةً من الصين في تحدي ديكتاتورات إدارة ترامب، حيث أنها بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية على الفور أن موسكو ستتجاهلها.

وقال "زامير كابولوف" المسؤول بوزارة الخارجية الروسية، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي: "لن يؤثر هذا على نهجنا تجاه إيران".

وأضاف: "سنواصل التعاون مع إيران في المجال المصرفي كما هو مخطط له."

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني: "أن روسيا وطهران ربطتا بين أنظمتهما المصرفية لتجاوز شبكة سويفت، التي يمكن للولايات المتحدة مراقبتها.

ونقل عن روحاني قوله: "يمكننا أن نحمل علاقاتنا المصرفية مع روسيا، وفي المستقبل، مع الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية ودول إقليمية أخرى من خلال هذه القناة".

Advertisements

والتجارة بين روسيا وإيران ضئيلة. ولكن البلدين متحالفين في إيجاد طرق للتغلب على العقوبات الأمريكية.

وتعتبر الصين أكثر هدوءًا وسرية من روسيا. لكن علامات التعاون الصيني الإيراني كثيرة. ففي 11 سبتمبر، استضافت الصين قائد القوات المسلحة الإيرانية الميجور "جنرال محمد باقري"، الذي زار المواقع العسكرية والبحرية في الصين.

وفي إعلان يوم الخميس أشار إلى مدى تعاون الصين مع إيران، وعينت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة أفراد صينيين وست شركات منتهكي العقوبات الأمريكية بزعم مساعدتهم في نقل النفط الإيراني.

وهناك القليل من الأدلة على أن الصين تزيد من استثماراتها الكبيرة بالفعل في إيران، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لبكين.

ولكن خطوات واشنطن ضد إيران زادت من أهمية طهران بالنسبة لبكين. وقال باتمانغليدج: "من الناحية الاقتصادية، من السهل على الشركات الصينية تحويل تركيزها بعيدًا عن إيران وإلى الأسواق الأخرى". مضيفًا: "من الناحية السياسية، من الصعب على الحكومة الصينية أن تستسلم في وجه العقوبات الأمريكية".

وبينما تشكو إيران باستمرار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - وكلهم متورطون في الصفقة النووية التي انتهكتها واشنطن - إلا أنها لا تشكو إلا قليلًا من روسيا والصين.

وقال "عباس أصلان" رئيس تحرير إيران فرونت بيج وباحث زائر في مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط في طهران: "طبيعة علاقات إيران مع الصين وروسيا مختلفة عن أوروبا".

وأضاف: "ربما تعتمد إيران على تعاون الصين وروسيا من خلال قنوات مختلفة. ولكن إذا تعاونت أوروبا مع إيران، فعليها أن تعمل على قناة أكثر انفتاحًا".

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، رفض أردوغان مزاعم الولايات المتحدة بأن إيران كانت وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وانتقد العقوبات الأمريكية.

وقال: "لا أعتقد أنه سيكون من الصواب إلقاء اللوم على إيران". مضيفًا: "الأدلة المتوفرة لا تشير بالضرورة إلى هذه الحقيقة. فنحن جيران مع إيران، وأنا أعلم أن العقوبات لم تحل شيئًا أبدًا. "

ومن المحتمل أن يؤدي انسحاب ترامب من جانب واحد للصفقة إلى فرض أي نوع من العقوبات الدولية القاسية على إيران، كما أن عداءه بشأن عدد من المسائل العالمية يوفر في الواقع حافزًا لموسكو وبكين وآخرين للربط مع طهران.

