كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء الاحتلال ينوي لقاء جانتس حول محاولة عن تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار حزب "الليكود" الإسرائيلي اليميني، اليوم الأحد، إلى أن رئيسه بنيامين نتنياهو، دعا بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي للقائه الأسبوع القادم، في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وأكد "الليكود" أن نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أجرى عقب فشل جولة ثانية من المشاورات بين أكبر قوتين في الكنيست الجديد، اليوم الأحد، اتصالا مع جانتس المتواجد حاليا في لندن، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة وأخيرة من المشاورات بين الحزبين صباح الأربعاء.

كما شدد نتنياهو على ضرورة عقد اجتماع ثنائي بينه وجانتس أيضا عقب عودة الأخير إلى البلاد، ومن المتوقع أن ينظم اللقاء مساء الأربعاء.

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وإن لم يحرز أي تقدم في هذين الاجتماعين، فيعتزم نتنياهو التنازل عن التفويض بتشكيل حكومة وحدة وطنية الممنوح له من قبل رئيس البلاد رؤوفين ريفلين، ليتم منحه إلى جانتس.

ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة بين "الليكود" و"أزرق-أبيض" في مأزق، حيث يرفض تحالف جانتس المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو حتى على أساس التناوب.

وحذر حزب نتنياهو تحالف جانتس أمس من أن آماله في حدوث انقلاب أو حل "الليكود" ليس لها أساس في الواقع، مشددا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، كما اقترحه رئيس البلاد، هو الحل الوحيد لتفادي الانتخابات الثالثة على التوالي غير الضرورية.

