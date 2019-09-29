“جمع زبلك”…الإعلامي هشام مسرار يطلق حملة لجمع النفايات

أطلق الإعلامي هشام مسرار، أمس السبت، حملة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تحت عنوان “جمع زبلك”، تدعو جمهوره إلى تنظيف الشوارع من الأزبال، التي يخلفونها.

ونشر مسرار على حسابه الشخصي في “أنستغرام”، صورة التقطها بغرض الترويج لحملة “جمع زبلك”، إذ يظهر فيها مرتديا لباس عمال النظافة، وكأنه يقوم بتنظيف أزبال أحد الشوارع، والشاحنة المخصصة للأزبال حلفه.

وكتب مسرار في تعليقه على الصورة: “هشام مسرار مواطن مغربي، ومبغيتش نبقا عايش وسط الزبل”، إضافة إلى وسم “#جمع_زبلك”.

وانتشرت صورة مسرار لدى أصدقائه، ومتابعيه، الذين أعجبتهم فكرة حملة النظافة الجديدة، في حين شارك آخرون صورا للأزبال المتراكمة في أحيائهم مع الوسم المخصص للحملة، في انتظار التحاق مشاهير بها.

وسبق أن شارك الإعلامي هشام مسرار في إطلاق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها حملة إنقاء فريق المغرب المكناسي من الوضع الصعب، الذي يعيشه.