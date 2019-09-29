بسبب مرض والده…ولي العهد ينوب عن الملك محمد السادس في جنازة شيراك

أعلن بلاغ للديوان الملكي، اليوم الأحد، أن الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك.

وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أصيب بوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وأضاف المصدر ذاته، أن طبيبه الخاص أوصى الملك بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وتبعا لذلك، تعذر حضور الملك جنازة “صديق المغرب الكبير”، ليمثله نجله.