أعلن بلاغ للديوان الملكي، اليوم الأحد، أن الأمير مولاي الحسن، سيقوم بتمثيل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك.
وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أصيب بوعكة صحية، حيث تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.
وأضاف المصدر ذاته، أن طبيبه الخاص أوصى الملك بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.
وتبعا لذلك، تعذر حضور الملك جنازة “صديق المغرب الكبير”، ليمثله نجله.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مرض والده…ولي العهد ينوب عن الملك محمد السادس في جنازة شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.