ستساهم في إدماجهم في الحياة المهنية.. جامعة الإنقاذ توزع شهادات للمستفيدين من دورات تكوينية

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للانقاذ اجتماعا تنظيميا لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم البطولة الوطنية والدورات التكوينية التي تشرف عليها الجامعة فضلا عن التحضيرات للاستحقاقات القادمة والتي تهم العديد من البطولات القارية والوطنية.

وأكد محمد علي غربال رئيس جامعة الإنقاذ الرباضي على تفعيل كل المشروعات التي تم وضعها خلال الموسم الرياضي الحالي، في أفق التحضير أيضا لبطولة العالم بأكادير سنة 2022 و الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للاتقاذ الرياضي بمراكش 2023.

وفي انتهاء الاجتماع، الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي نظمت الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ الرياضي حفل توزيع الشواهد والديبلومات على الرياضيين الذين شاركوا في الدورات التكوينية والتأطيرية التي احتظنتها العديد من المدن المغربية، وكانت المناسبة سانحة للتذكير بأهداف الجامعة في تأطير الشباب المغربي وحصوله على شواهد تخول له ولوج العديد من الوظائف المرتبطة بالإنقاذ الرياضي والإنساني، وبالتالي المساهمة في إدماج الرياضيين المغاربة في الحياة المهنية والجمعوية و الانخراط في المجال الرياضي.

واستفاد من الدورات التدريبية حوالي 69 مستفيد ومستفيدة.

وسبق للجامعة الملكية المغربية للإنقاذ الرياضي أن نظمت دورة تكوينية في الإنقاذ المائي والإنساني بشراكة مع الأكاديمية الافريقية للإنقاذ بتأطير من الخبيرين الدوليين محمد غربال و أيمن الحرات.

وعلى مدى أسبوع كامل استفاد من هاته الدورة التكوينية 45 منقذة ومنقذ للحصول على ديبلوم “السباح – المنقذ العالمي” تمنح من طرف الإتحاد الدولي للإنقاذ ILS و معترف بها عالميا.

وتلقى المتبارون طيلة الفترة التدريبية دروسا نظرية وتطبيقية، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات في مجال الإنقاذ الرياضي بالوسط المائي.

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وأكد محمد علي غربال رئيس جامعة الانقاذ ان هاته الدورات التكوينية تأتي في إطار البرنامج السنوي للجامعة بتنسيق مع الهيئات القارية والدولية ، حيث ينظم على مدار السنة فترات تدريبية بكل مدن وجهات المغرب.

ومن أهداف الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ التكوين والتأطير تماشيا مع المنهجية التي سطرتها الجامعة، بالموازاة مع روزنامة المنافسات والتباري.

للإشارة فقد سبق وأن شهد المسبح الأولمبي التابع لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء والنادي البحري بالمحمدية، تنظيم فعاليات البطولة الوطنية للإنقاذ الرياضي و ذلك بمشاركة 15 ناد وجمعية من أصل 22 نادي منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ.

وتوج فريق الرجاء الرياضي بالمنافسات المبرمجة لموسم 2018 – 2019 والمخصصة بالمسبح و الشاطئ.

فيما حل نادي الجمارك والذي يؤطره الخبير محمد غربال في مركز الوصافة بفارق كبير على المحتل للصف الثالث rabat beach لركوب الأمواج، والذي شارك بدوره بعدد كبير من الرياضيين المنقذين.