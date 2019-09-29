الملك مريض…التهاب الرئتين الفيروسي الحاد يجبره على الراحة ويمنعه من حضور جنازة شيراك

أعلن بلاغ للديوان الملكي، قبل قليل، أن الملك محمد السادس، مريض، مؤكدا أنه “تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد”.

وأضاف البلاغ أن طبيبه الخاص “منحه عطلة للراحة لعدة أيام”.

وأفاد البلاغ أن الجالس على العرش كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، التي جرت اليوم في باريس، لكن مرضه حال دون ذلك.

وزاد البلاغ أن الملك “قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب”.