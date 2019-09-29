أعلن الديوان الملكي، قبل قليل، أن الملك محمد السادس مريض. وأضاف بلاغ للديوان الملكي أن طبيب الملك متعه، تبعا لذلك، بعطلة لعدة أيام. التفاصيل بعد قليل…

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الديوان الملكي: الملك محمد السادس مريض وطبيبه يمتعه بعطلة لأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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