شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يدشن حملة نظافة شاملة لمدينة المخا تستمر لأسبوعين والان مع التفاصيل

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد حملة نظافة شاملة لمدينة المخا بمحافظة تعز تستمر أسبوعين ضمن جهود الهيئة الدؤوب لمكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي.

وأكد منسق الهلال في الساحل الغربي أن الحملة يصاحبها حملة توعية مجتمعية، تستهدف الوصول إلى مرحلة النظافة المستدامة في مدينة المخا.

ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن الدعم المتواصل لمكتب البلدية في المدينة، حيث تتولى هيئة الهلال النفقات التشغيلية كاملة بما فيها مرتبات العاملين.

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وخلال تدشين الحملة ومشاركته وأعضاء السلطة المحلية مع عمال النظافة دعا سلطان محمود مدير المديرية، أبناء وسكان المخا إلى التفاعل الجاد لضمان إنجاح الحملة.

ونقل محمود شكر وتقدير أبناء مديرية المخا لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً أن ما تقدمه من مشاريع ومساعدات إنسانية عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، أعاد الحياة الى حد كبير في مديريات الساحل الغربي المحررة ابتداءً من باب المندب بمحافظة تعز وصولاً إلى منطقة المنظر بمديرية الحالي في مدينة الحديدة.

وحظي أول أيام الحملة بمشاركة مجتمعية واسعة مثمنين الدور الكبير والملموس للهلال الأحمر الإماراتي في تطبيع الحياة بمديريتهم