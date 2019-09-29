شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: شغل قطر الشاعل هو ارباك المنطقة عبر مجريات الأحداث في اليمن والان مع التفاصيل

غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على حسابه بموقع تويتر واختص في حديثه الازمة اليمينة والتدخل الأخواني في في مجريات الاحداث والخط الاعلامي القطري، حد تعبيره .

وقال قرقاش انه ‏من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية.

واشار قرقاش إلى أن ذلك موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن

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واختتم قرقاش بالقول، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب.

وحول الازمة اليمنية، كتب قرقاش في قت سابق ”الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وتورط الحوثي والقاعدة، رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن“.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“ أنه ”وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب“.

وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت يوم الجمعة الماضية عمليتين إرهابيتين، نفذهما بشكل منفصل ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، ما أشار إلى أنه قد يكون هناك تحالف خفي بينهما.

