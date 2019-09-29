شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفع مستوي التأهب لمواجهة الهجمات السيبرانية المحتملة والان مع التفاصيل
أعلن "بيجن نامدار زنغنه" وزير النفط الإيراني، عن إصداره تعليمات لرفع مستوى التأهب ضد الهجمات السيبرانية والعسكرية التي قد تستهدف قطاع الصناعات النفطية في البلاد.
وأوضح زنغنه في تصريحات له، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأمن والدفاع المدني القومي، أن العقوبات الأمريكية تستهدف قطاع النفط في بلاده.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط يُشكّل المصدر الأساسي للاقتصاد والقوة في بلاده، مشدّداً على أن "الحرب الاقتصادية للعدو" تستهدف مقدراتنا النفطية.
وأكّد زنغنه على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الإدارية والتقنية والعملياتية لحماية المنشآت النفطية في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترفع مستوي التأهب لمواجهة الهجمات السيبرانية المحتملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.