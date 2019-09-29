برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي

وقال برشلونة في بيانه الذي كشف فيه عن الحالة الصحية لنجمه الفرنسي: "كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عثمان أنه يعاني من حمل عضلي زائد بأوتار ركبته اليسرى، وتطور حالته هو من سيسحم مدى جاهزيته في المشاركة من عدمها".

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ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن النادي الكتالوني:"تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي غاب عن المشاركة في مواجهة هذا المساء ضد خيتافي، التي انتهت بفوز برشلونة على عشب ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وتمكّن النادي الكتالوني في المباراة التي غاب عنها ديمبيلي، من الفوز على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، حملا توقيع سواريز (41) وجونيور فيربو (49).