مكتب السيستاني يعلن غداً أول أيام شهر صفر

وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مكتبُ سماحة السيد السيستاني - دام ظله - في النجف الأشرف يعلن أن يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر صفر".

وصَفَر هو الشهر الثاني من السنة القمرية أو التقويم الهجري وهو الشهر الذي يلي المُحَرَّم.

