مكتب السيستاني يعلن غداً أول أيام شهر صفر

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاحد، ان يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر صفر.
وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مكتبُ سماحة السيد السيستاني - دام ظله - في النجف الأشرف يعلن أن يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر صفر".
وصَفَر هو الشهر الثاني من السنة القمرية أو التقويم الهجري وهو الشهر الذي يلي المُحَرَّم.
وصَفَر هو الشهر الثاني من السنة القمرية أو التقويم الهجري وهو الشهر الذي يلي المُحَرَّم.
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