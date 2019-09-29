والد مؤسس 'ويكليكس': أبني تعرض لجميع انواع التعذيب في سجن بريطاني

كشف جون شيبتون، والد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، عن تعرض ابنه لـ"جميع أنواع التعذيب" في سجن بلمارش اللندني، حيث ينتظر قراراً قضائياً بشأن طلب الولايات المتحدة تسليمه.
وأكد شيبتون الذي من المقرر أن يتسلم نيابة عن ابنه جائزة من مجموعة مؤيدة للمبلغين، أنه" زار ابنه لآخر مرة في شهر آب الماضي، وهو كان يعاني من ارتعاش وقلق وفقد كثيراً من وزنه"، مبيناً أن "حاجة مؤسس ويكيليكس إلى الرعاية الصحية ارتفعت خلال العام الأخير".
وشدد والد أسانج على أنه "لا يخطر على بال أحد أن مؤسس ويكيليكس قبع في أحد أكثر السجون البريطانية من حيث سوء الصيت، رغم نداءات الأمم المتحدة الإفراج عنه فوراً"، مبيناً أن "الطرف الوحيد الذي ينتهك القانون هو الحكومة البريطانية والنيابة الملكية".
ووقع أسانج وراء القضبان في شهر نيسان الماضي، بعد سبع سنوات أمضاها بصفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن والتي لجأ إليها لتفادي تسليمه إلى السويد حيث وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب.
ويرفض أسانج قطعيا هذه الاتهامات ويعتبر أنها مسيسة وتستهدف في نهاية المطاف تسليمه إلى الولايات المتحدة.
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