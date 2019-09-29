القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت أستاذة القانون والناشطة الحقوقية وفاء الشادلي أن حركة النهضة الإخوانية تريد الدفع بطمس ملف الجهاز السري قبل موعد الانتخابات التشريعية حتى يتمكن رئيسها راشد الغنوشي من الإفلات من العقاب.
وقالت إن الغنوشي هو الرأس المدبر لكل التجاوزات التي شهدتها تونس منذ سنة 2011، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق النزاع الخطيرة في المنطقة العربية.
وتعليقا على التجاذبات المفتوحة بين القضاء والمحاماة، أوضحت أن القضاء التونسي يضم العديد من الشرفاء، ولكن هناك قلة تعمل في أجندات مشبوهة هدفها تغييب الحقائق كليا عن الشعب التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر محامية تونسية: تأخير التحقيق في قضية "الجهاز السري" لحماية راشد الغنوشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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