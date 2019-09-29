محامية تونسية: الإخوان قاموا بقتل شكري بلعيد وشهداء الثورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت أستاذة القانون والناشطة الحقوقية وفاء الشادلي، في لقاء مع "العين الإخبارية"، أن الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تضمنت نقاطا خطيرة تبرز تورط 26 شخصية إخوانية في قضايا الاختراق والتنسيق مع إخوان مصر سنة 2012.
واعتبرت أن الأطراف السياسية كان عليها الاتفاق على عدم الدخول في الانتخابات، حتى يتمكن القضاء من البتّ النهائي في الاغتيالات السياسية التي استهدفت بلعيد والبراهمي سنة 2013.
ووجهت الاتهام إلى بعض الدوائر القضائية في تونس بوجود تقاطعات لها مع حركة النهضة للتغطية على جرائمها.
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