استطلاع: ثلثا الأمريكيين يرون "مشكلة كبيرة" بتسريبات ترامب

أظهر استطلاع رأي أن ما يقرب من ثلثي الشعب الأمريكي يعتقدون أن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس دولة أجنبية على التحقيق مع عائلة منافسه السياسي "مشكلة كبيرة"، بينما قال 17% فقط من الأمريكيين إنهم تفاجئوا بأفعال الرئيس.

وسئل المشاركون في الاستطلاع، الذي أجراه موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي بالاشتراك مع مؤسسة "إبسوس"، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي في يوليو/تموز الماضي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

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وخلال المكالمة، حث ترامب نظيره الأوكراني إلى العمل مع محاميه الشخصي رودي جولياني والمدعي العام الأمريكي ويليام بار في التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله هانتر، وفقاً لمذكرة عن المكالمة الهاتفية أصدرها البيت الأبيض.

وقال موقع "إيه بي سي نيوز" إن الاستطلاع يأتي بعد سلسلة من الأحداث السريعة، كان من بينها إعلان رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء الماضي عن البدء في إجراءات عزل ترامب.



وسيبحث المجلس -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين، في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وطالبت بيلوسي بضرورة أن تكون هناك إفادة بشأن تسجيل المكالمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، متهمة ترامب بخرق الدستور بشكل خطير.