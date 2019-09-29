محامية تونسية: حزب النهضة الإخواني متورط في أعمال إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت أستاذة القانون والناشطة الحقوقية وفاء الشادلي أن حركة النهضة الإخوانية تريد الدفع نحو طمس ملف الجهاز السري قبل موعد الانتخابات التشريعية، حتى يتمكن رئيسها راشد الغنوشي من الإفلات من العقاب، وأن الحزب متورط في كثير من الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد.

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