- 1/2
- 2/2
وكالة أنباء الإماراتالأحد 2019/9/29 08:04 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
يشارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مراسيم تأبين وتوديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك غدا الإثنين في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويحضر نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية في مراسيم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عاما في باريس وفق الرئاسة الفرنسية.
وقال الإليزيه، في بيان السبت، إن بين الرؤساء الذين سيحضرون الروسي فيلاديمير بوتين والإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونجولي دينيس ساسو نجيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.
وستجرى هذه المراسم للرئيس الفرنسي الأسبق الذي توفي، الخميس الماضي، عن عمر 86 عاما في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12:00 (10:00 ت غ) الإثنين المقبل.
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.
ومن الشخصيات الأجنبية التي أعلنت مشاركتها أيضا قادة سياسيون كانوا يشغلون مناصبهم في فترة حكم شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف.
وأعلنت فرنسا غدا الإثنين يوم حداد وطني تكريما للرئيس الراحل الذي كان من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية على مدار أربعين عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك في مراسم تأبين جاك شيراك الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.