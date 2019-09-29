الإمارات تشارك في مراسم تأبين جاك شيراك الإثنين

يشارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مراسيم تأبين وتوديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك غدا الإثنين في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحضر نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية في مراسيم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عاما في باريس وفق الرئاسة الفرنسية.

وقال الإليزيه، في بيان السبت، إن بين الرؤساء الذين سيحضرون الروسي فيلاديمير بوتين والإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونجولي دينيس ساسو نجيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

Advertisements

وستجرى هذه المراسم للرئيس الفرنسي الأسبق الذي توفي، الخميس الماضي، عن عمر 86 عاما في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12:00 (10:00 ت غ) الإثنين المقبل.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

ومن الشخصيات الأجنبية التي أعلنت مشاركتها أيضا قادة سياسيون كانوا يشغلون مناصبهم في فترة حكم شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف.

وأعلنت فرنسا غدا الإثنين يوم حداد وطني تكريما للرئيس الراحل الذي كان من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية على مدار أربعين عاما.