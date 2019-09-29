راب: بريطانيا "لن تغض الطرف" عندما يتعرض المحتجون للضرب في هونغ كونغ

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إن بريطانيا لن تتجاهل طريقة معاملة المحتجين في هونغ كونغ عندما يتعرضون للضرب بشكل عشوائي.
وأضاف راب خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم "لن نغض الطرف عندما يتعرض شعب هونغ كونغ للضرب بشكل عشوائي في القطارات لممارسته الحق في الاحتجاج السلمي".
وشهد اليوم الأحد بعضا من أوسع وأعنف الاشتباكات منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ قبل أكثر من ثلاثة أشهر مع إبداء المحتجين غضبهم مما يصفونه بالتدخل الصيني في هونغ كونغ.
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