شاهد.. ابنة اللواء "الفغم" تنعي والدها بكلمات مؤثرة

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الأحد 29 سبتمبر 2019
اللواء عبد العزيز الفغم
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الخليج 365 ـ متابعات
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، تسجيل صوتي منسوب لابنة اللواء “عبد العزيز الفغم” الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، ونعت ابنة الراحل والدها بكلمات حزينة ومؤثرة، قائلة : ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".
وأوضح البيان"دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".
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