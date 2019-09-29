سلطات النمسا تشن حملة أمنية على مساجد تركية

الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قامت السلطات النمساوية بشن حملة أمنية على العديد من المساجد المدعومة من تركيا، وذلك بعد ورود تقارير عن أنشطة تجسسيه للنظام التركي.

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وكشف موقع "تركيا الآن" عبر تغريدة على تويتر، أن البرلمان النمساوي سبق وأن صوت بغالبية على قرار يقضي بإغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية داخل النمسا.

وأكد، أن إغلاق المساجد التركية جاء على أساس أن المساجد أصبحت لا تعمل باعتبارها دوراً للعبادة، بل أصبحت امتداداً لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.

وقالت النائبة السابقة في البرلمان النمساوي بريفان أصلان، في 25 سبتمبر الجاري، "قرر اليوم البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات إغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية، وجمعية ملي غوروش داخل النمسا".

وأضافت أصلان في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه "تم اتخاذ القرار على أساس أن المساجد التابعة لكلا الهيئتين لا تعمل دوراً للعبادة، بل أصبحت امتدادات سياسية للرئيس رجب طيب أرودغان وحزبه".