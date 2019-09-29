ترند الموجز| تطورات عاجلة في مباراة الزمالك وبطل السنغال..واشتباكات بين الأمن وإرهابيين..والكشف عن هوية قاتل حارس الملك.. ومعلومات لا تعرفها عن اللواء الفغم

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وموقف الفريق الأبيض في حال انسحاب بطل السنغال، واشتباكات عنيفة بين الشرطة وإرهابيين.. والداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث العريش، والكشف عن هوية قاتل حارس الملك سلمان.. وتداول أول صورة له.. ووالد الجاني يعلق على الحادث

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وموقف الفريق الأبيض في حال انسحاب بطل السنغال

لا يزال الموقف غامضا حتى الآن، لما سيحدث بمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ونشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية، بسبب رفض الفريق السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، إلى اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدلا من أمس السبت، في بتروسبورت.

وكان الزمالك قد أخطر الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد ومكان المباراة لأسباب أمنية، وبدوره اعتمد الكاف الموعد الجديد، وأرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامتها الأحد في الثامنة مساء، وهو ما رفضه مسئولي النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض اللقاء فى موعده المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة، وبالفعل توجهوا مساء السبت إلى بتروسبورت لإثبات موقفهم.

وحتى الآن لم تتحرك بعثة الفريق السنغالي إلى برج العرب، ومن المحتمل ألا يخوضوا المباراة، إلا إذا حدث انفراجة خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبه، أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانًا رسميًا أكد خلاله على التمسك بموقفه من عدم خوض مباراته ضد الزمالك، مستشهدًا بإقامة الأهلي مباراته ضد كانو سبورت في نفس اليوم الذي كان مقررًا للمباراة.

وأضاف البيان أن السبب الأمني ​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبهم أمر وهمي.

وفي سياق متصل، تجاهل الممثل السنغالي حضور الاجتماع الفني، الذي عُقد لمباراة الزمالك وجينيراسيون، والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض.

وتم تسجيل غياب مندوب النادي السنغالي عن الاجتماع الفني، وتواجد طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

موقف الزمالك في حال انسحاب جينيراسيون من المباراة

قال مصدر بالزمالك لـ"اليوم السابع" إن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها اليوم الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا لدور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.

وفي سياق متصل، قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته الجارية في مباراته أمام جينيراسيون.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "إذا عادت بعثة جينيراسيون إلى السنغال سيعتبر الفريق منسحبًا، لكن بشرط أن يصل الزمالك إلى ملعب المباراة وينتظر 20 دقيقة حتى يعلن الحكم إنهاء المباراة بفوزه 2-0".

وأوضح شطة: "في حالة حدوث أي ظرف طارئ ويطلب الأمن -وليس الزمالك- تأجيل المباراة يعتبر هذا أمرا اضطراريا، والكاف لا يريد أن يتعرض عناصر اللعبة للخطر، ففضّل تأجيل المباراة لتقام الأحد بدلا من السبت".

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اشتباكات عنيفة بين الشرطة وإرهابيين.. والداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث العريش

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد:" إستمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى إستهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص/ منطقة العبور/ دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

وأضاف البيان: "تم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال إستشعارهم بإقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع (عدد "15" من تلك العناصر) وعُثر بحوزتهم على ("9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف)".

وختمت الداخلية بيانها قائلة، إنه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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الكشف عن هوية قاتل حارس الملك سلمان.. وتداول أول صورة له.. ووالد الجاني يعلق على الحادث

كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، أن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان، هو ممدوح نجل عضو مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

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أول تعليق من والد الجاني

من جانبه نشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي والد قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان، عددا من التغريدات على حسابه فى تويتر.

وكتب آل علي: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي، بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم، ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".

وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".

اقرأ أيضا: له موقفا شهيرا مع مرافق السيسي.. معلومات لا تعرفها عن عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بعد مقتله

صورة مزعومة للجاني

وفي سياق متصل، تداول رواد السوشيال ميديا في السعودية، صورة زعموا أنها لممدوح بن مشعل آل علي، قاتل حارس الملك سلمان.

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له موقفا شهيرا مع مرافق السيسي.. معلومات لا تعرفها عن عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بعد مقتله

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك السعودي، عبد العزيز الفغم.

وقال المتحدث إنه في مساء يوم أمس السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

كما أصيب في الحادثة كل من تركي بن عبدالعزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل.

وتعرض 5 من رجال الأمن للإصابة بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وتستمر حاليا تحقيقات الجهات المختصة لكشف المزيد من خيوط القضية التي شغلت الرأي العام السعودي.

من هو عبد العزيز الفغم؟

نشر موقع "سبق" السعودي معلومات عن الفقيد، حيث قد أكد أنه التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ، وتخرج فيها بنهاية عام 1412، وعُيّن باللواء الخاص وتمّ نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعُرف الفغم؛ بإخلاصه للملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي عمل معه قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان؛ حارساً شخصياً له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة البديهية وحسن التصرف، وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية.

وكان والد -المغفور له بإذن الله- بداح بن عبدالله بن هايف الفغم؛ يعمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً.

وامتاز اللواء عبدالعزيز الفغم؛ بصفات أمنية نادرة منحته فرصة قيادة الفريق الخاص بحراسة الملك، فكان يرافق الملك سلمان كظله، وقلّ أن يظهر بعيداً عنه في مختلف المناسبات الرسمية، وكثيرة هي اللقطات التي تناقلها السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر فطنة هذا الحارس الحازم.

اشتهر بموقف مع مرافق السيسي

وقد يكون أشهرها، الفيديو الذي ظهر فيه خلال لقاءٍ جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بسبب تصرفه مع مرافق الرئيس المصري عندما شاهده يسحب شيئاً من جيبه فانطلق نحوه ونزعه بطريقة محترمة فقط لكي يتأكّد من أن ما من مكروهٍ سيحصل لخادم الحرمين.

كما جذب الفغم عدسات الصحفيين والإعلاميين ببعض اللقطات، مثل رد فعله السريع عند تعطل سلم الطائرة أثناء نزول الملك سلمان في رحلته إلى موسكو عام 2017، بالإضافة إلى صورته وهو يربط حذاء الملك سلمان.

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