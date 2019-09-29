اتجه مسرعا نحو مرافق السيسي ونزع يده من جيبه.. تفاصيل أشهر مشهد لحارس الملك سلمان الراحل

كتب: ضياء السقا

انتابت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، حالة من الحزن بعد الإعلان عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، أبرز المواقف التي أظهرت فطنة الحارس الراحل، وقد يكون أشهرها، الفيديو الذي ظهر فيه خلال لقاءٍ جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، في عام 2015، وذلك بسبب تصرفه مع مرافق الرئيس المصري عندما شاهده يسحب شيئاً من جيبه فانطلق نحوه ونزع يده من جيبه بطريقة محترمة وبرفق، فقط لكي يتأكّد من أن ما من مكروهٍ سيحصل لخادم الحرمين.

كما جذب الفغم عدسات الصحفيين والإعلاميين ببعض اللقطات، مثل رد فعله السريع عند تعطل سلم الطائرة أثناء نزول الملك سلمان في رحلته إلى موسكو عام 2017، بالإضافة إلى صورته وهو يربط حذاء الملك سلمان.

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.