أعلنت ​البحرية الليبية​ عن أنها "تمكنت من إنقاذ 71 مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان ​الأمم المتحدة​ مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الليبية تنقذ 71 مهاجرا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.