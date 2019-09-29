خارجية السودان تستدعي السفير المصري على خلفية اعتقال طالب سوداني بالقاهرة

استدعت ​وزارة الخارجية​ ​السوداني​ة السفير المصري في ​الخرطوم​ حسام عيسى على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في ​القاهرة​ وإظهاره إعلاميا أثناء اعترافه بالمشاركة في أنشطة ضد ​الحكومة المصرية​.

ولفتت الخارجية الى أنه "نقل وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين ​السفارة​ السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له".

وطالبت بـ"ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية والابتعاد عن محاكمته إعلامياً، وتمكين السفارة من مقابلته"، لافتة إلى أن "البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات ولا ينبغى السماح بالممارسات التي تعيق مثل هذا التعاون وتسئ لأجواء العلاقات بين البلدين".

