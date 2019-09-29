والد أسانج: ابني يتعرض لجميع أنواع التعذيب في السجون البريطانية

لفت جون شيبتون، والد مؤسس موقع "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​، إلى أن ابنه يتعرض لـ"جميع أنواع التعذيب في سجن بلمارش اللندني، حيث ينتظر قرارا قضائيا بشأن طلب ​الولايات المتحدة​ تسليمه".

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حذر والد المبرمج الأسترالي الذي يواجه في الولايات المتحدة عقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما لنشر موقعه وثائق حساسة متعلقة بأنشطة ​الحكومة الأميركية​ المثيرة للجدل، من أن أسانج يعاني معاناة نفسية قاسية في السجن.

وأكد شيبتون الذي من المقرر أن يتسلم نيابة عن ابنه جائزة من مجموعة مؤيدة للمبلغين، أنه زار ابنه لآخر مرة في شهر آب الماضي، وهو كان يعاني من ارتعاش وقلق وفقد كثيرا من وزنه، مشيرا إلى أن حاجة مؤسس "ويكيليكس" إلى الرعاية الصحية ارتفعت خلال العام الأخير.

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وشدد والد أسانج على أنه لا يخطر على بال أحد أن مؤسس "ويكيليكس" قبع في أحد أكثر ​السجون البريطانية​ من حيث سوء الصيت، رغم نداءات ​الأمم المتحدة​ الإفراج عنه فورا، وتابع: "الجهة الوحيدة التي تنتهك القانون هي ​الحكومة البريطانية​ والنيابة الملكية".

ووقع أسانج وراء القضبان في شهر نيسان الماضي، بعد سبع سنوات أمضاها بصفة لاجئ في سفارة ​الإكوادور​ بلندن والتي لجأ إليها لتفادي تسليمه إلى ​السويد​ حيث وجهت إليه اتهامات ب​الاغتصاب​.

ويرفض أسانج قطعيا هذه الاتهامات ويعتبر أنها مسيسة وتستهدف في نهاية المطاف تسليمه إلى الولايات المتحدة.

