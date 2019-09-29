رأى رئيس ​الحكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ أن "ما جرى في المناطق ال​لبنان​ية ومنها ​طرابلس​ هو ما كنا نحذر منه نتيجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية ،وانا كنت ولا ازال الى جانب اهلي في طرابلس و​الشمال​ وكل لبنان، للمطالبة بحقوقهم ومساندتهم،غير أنّ الازمة الحالية مسؤولة عنها كل الطبقة السياسية الحاكمة وتتحمل الحكومة مسؤولية معالجتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: كل الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.