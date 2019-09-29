النشرة: انطلاق مسيرة لعشرات الشبان من الاسواق الداخلية في طرابلس في اتجاه ساحة النور

علمت "​الخليج 365​" أنه "انطلق عشرات الشبان من الاسواق الداخلية في ​طرابلس​ بمسيرة في اتجاه ​ساحة النور​، مرددين هتافات ضد سياسية ​الحكومة​ الاقتصادية ومطالبين باسقاطها، وجابوا الشوارع وصولا الى الساحة، حيث تجمعوا على جوانب الطرق ووسط المستديرة، دون ان يعمدوا الى اقفالها، وسط اجراءات امنية لعناصر ​قوى الامن الداخلي​".

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